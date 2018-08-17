Anthony geliyor

Nwakaeme geride kalan hafta içerisinde İstanbul'a gelmiş ve burada kendisi ile ön protokol imzalanmıştı. Ardından kulübü Hapoel Beer Sheva ile Trabzonspor arasındaki sorunlar giderilemeyince Nwakaeme, İsrail'e geri dönmüştü. Bu süre zarfında 29 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor'a gelmek için yaptığı görüşmelerde ikna olunca Sheva, Fırtına ile 1 milyon euro'luk bonservis bedelinin iki eşit taksitte ödenmesi konusunda anlaştı. Dün Sheva'nın APOEL ile oynadığı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncunun Trabzon'a gelmesi için bordo-mavili kulüp Kıbrıs Rum Kesimi'nden saat 04.00'te İstanbul'a oradan da 15.00'te Trabzon'da olması için uçak biletlerini ayırttı. Tecrübeli oyuncunun ciddi bir sakatlık veya sorunla karşılaşmaması durumunda bu programa uyarak Trabzon'a geleceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.