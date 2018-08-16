Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri baba oldu – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Trabzonsporlu futbolcu baba oldu

    Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri baba oldu

    'un İranlı futbolcusu baba oldu.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nin eşi Neghin'in Tahran'da bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.

    Bebeğe "Kian" adının verildiği aktarılan açıklamada, "Vahid Amiri ve eşi Neghin'i kutluyor, Kian'a sağlıklı ve mutlu, nice uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 16.8.2018 20:04
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