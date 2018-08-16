Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri baba oldu
Trabzonspor'un İranlı futbolcusu Vahid Amiri baba oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Vahid Amiri'nin eşi Neghin'in Tahran'da bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.
Bebeğe "Kian" adının verildiği aktarılan açıklamada, "Vahid Amiri ve eşi Neghin'i kutluyor, Kian'a sağlıklı ve mutlu, nice uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 16.8.2018 20:04
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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