Pereira: "Bu kez kazanacağız" – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Pereira: "Bu kez kazanacağız"

    Pereira: "Bu kez kazanacağız"
    33 yaşındaki sağ bek Pereira, maçında istenmeyen bir futbol sergilediklerini söyledi. Tecrübeli savunmacı, "Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. 'u yeneceğiz" diye konuştu.
    1. 15.8.2018
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