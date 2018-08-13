Onur Kıvrak geri döndü – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    geri döndü

    Onur Kıvrak geri döndü
    Geçen sezonun 29. haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki son 5 maçta görev alamayan kaleci Onur Kıvrak dün ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli eldiven, bu sezon takımının oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasında forma giyememişti.
    1. 13.8.2018
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