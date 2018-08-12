Son sortiler – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Son sortiler

    Son sortiler

    Yönetim, ’a getirdiği oyuncularla dün bir kez daha masaya oturup şartları sundu. Başkan, “Kararımızı pazartesi vereceğiz” dedi.

    , stoper Morteza ve forvet 'ye imza attırmak için artık saatleri sayıyor. Her iki oyuncuya da şartlarını sunan bordo- mavili kulüp, oyuncuların vereceği cevabı bekliyor. Küçük detayların kaldığı görüşmeler için bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim olarak yarın veya en geç salı günü yapacakları değerlendirmede iki oyuncunun şartlarını masaya yatıracaklarını söyledi.

    İMKANLARA BAĞLI
    Ağaoğlu, oyuncuların taleplerinden ziyade Trabzonspor'un kendi imkanları dahilinde transferleri sonuçlandırmaya çalıştıklarını belirtirken, "Anthony ile karşılıklı olarak şartları konuştuk. Morteza ile de son olarak dün akşam konuştuk. Şimdi yönetim olarak pazartesi günü (yarın) bu transferler için ekonomik yönden karar vereceğiz ve transferleri noktalayacağız" dedi.

    Yunus Emre SEL
    1. 12.8.2018
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