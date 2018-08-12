Son sortiler
Yönetim, İstanbul’a getirdiği oyuncularla dün bir kez daha masaya oturup şartları sundu. Başkan, “Kararımızı pazartesi vereceğiz” dedi.
İMKANLARA BAĞLI
Ağaoğlu, oyuncuların taleplerinden ziyade Trabzonspor'un kendi imkanları dahilinde transferleri sonuçlandırmaya çalıştıklarını belirtirken, "Anthony ile karşılıklı olarak şartları konuştuk. Morteza ile de son olarak dün akşam konuştuk. Şimdi yönetim olarak pazartesi günü (yarın) bu transferler için ekonomik yönden karar vereceğiz ve transferleri noktalayacağız" dedi.
Yunus Emre SEL
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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