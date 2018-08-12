Şehit Eren unutulmadı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    unutulmadı

    Şehit Eren unutulmadı
    , Bülbül'ü andı. Twitter'dan yayımlanan mesajda, "'ü şahadetinin birinci yılında rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak" denildi. Medical Park Stadı'ndaki kale arkası tribününe de 2018-2019 sezonu için "Şehit Eren Bülbül Tribünü" adını verildi.
    1. 12.8.2018
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