İstanbul’da kazanamıyor – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    ’da kazanamıyor

    İstanbul’da kazanamıyor
    , rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Rakip sahada en son 2011- 12'da 2-0 kazanan Fırtına, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. ekibi, toplam 10 deplasmandan 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle döndü. , son olarak Cagliari ile hazırlık maçı oynamış ve 0-0 kalmıştı.
    1. 12.8.2018
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