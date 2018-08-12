Hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Hazırlıklar tamamlandı

    Hazırlıklar tamamlandı
    Bordo-mavili takım, karşılaşması hazırlıklarını dünkü idmanla tamamladı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk çalışmaları yapan Trabzonsporlu futbolcular sonrasında 5'e 2 pas ve top kapma idmanına geçtiler. Adından taktik idmanla hazırlıklar sona erdi. Oyuncuların antrenmanda keyifli oldukları gözden kaçmadı.
    1. 12.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazırlıklar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN