Trabzonspor'dan "Şehit Eren Bülbül Tribünü" – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Trabzonspor'dan "Şehit Tribünü"

    Trabzonspor'dan "Şehit Eren Bülbül Tribünü"

    Trabzonspor Kulübü, 'ndaki tribününe 2018-2019 sezonu için "Şehit Tribünü" adını verdi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, genç yaşında gösterdiği büyük cesaret ve yüreklilikle vatan toprağını korurken şehit düşen 'ün isminin ölümsüzleşmesi adına, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi 'nda bulunan tribününe 2018-2019 sezonu için "Şehit Eren Bülbül Tribünü" adının verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas'ın şu ifadeleri yer aldı:

    ''Eren'imiz, evladımız, göz bebeğimiz bir yıl önce bugün vatan toprağını teröristlerden temizlemek için güvenlik güçlerimize yardım ederken genç yaşında şehit olmuştu. Yönetim Kurulu olarak bugün aldığımız kararla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda bulunan kale arkası tribününe bu sezon için Eren Bülbül'ün ismini verdik. Trabzonspor Kulübü var olduğu müddetçe bu kahraman yavrumuz hafızalarda yaşayacak, ismi asla unutulmayacak. Biz Eren'e, Eren gibi yiğit evlatlarımıza, Mehmetçiğimize sonsuz minnet borçluyuz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

    Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü.

    1. 11.8.2018 23:17
    2. Güncelleme: 11.8.2018 23:52
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