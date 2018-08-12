Şampiyon gibi karşılandı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Şampiyon gibi karşılandı

    Şampiyon gibi karşılandı
    , ile yapacağı karşılaşma için dün uçakla 'a geldi. 'ye ait özel uçakla 'na gelen bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulunan , Vahid Amiri ve Kamil yer almadı. Kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör ile bol bol fotoğraf çektirdiler. Bordo-mavili kafile, taraftarların bu ilgisinde oldukça memnun kaldı.
    1. 12.8.2018
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