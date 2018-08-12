Kadro değeri daha düşük – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    değeri daha düşük

    <a href="/index/kadro?id=f37e47d4-0ed8-48e0-ad28-91eef3e25b05" class="" rel="tag">Kadro</a> değeri daha düşük
    Dört Büyük takımdan biri olan 'un değeri rakibi 'in altında. Bordo-mavili takımın transfermarkt verilerine göre şu anki değeri 47.50 milyon euro civarında. 'in kadrosu ise 53.30 milyon euro. 'un değeri yapılacak takviyelerden sonra artacak.
    1. 12.8.2018
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