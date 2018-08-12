Minala iddiası – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Minala iddiası

    Minala iddiası
    'un Lazio'nun 21 yaşındaki orta sahası 'yı etmek istediği ileri sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre bordo- mavili ekip, oyuncunun bonservisini 1 milyon euro'ya almak istiyor. Oyuncunun menajeri Christian Bosco'nun önümüzdeki günlerde Lazio ile görüşeceği ve bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.
    1. 12.8.2018
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