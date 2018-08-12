G.Saray derbisi cumartesi günü – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    G.Saray derbisi cumartesi günü

    G.Saray derbisi cumartesi günü
    Süper Lig'de 2, 3 ve 4'üncü hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. buna göre 'u gelecek hafta cuma günü saat 21.45'te ağırlayacak. Deplasmandaki Ankaragücü'ne karşı 3. hafta mücadelesi ise 25 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te oynanacak. Bordo-mavili takım, sezonun 4. maçında ise 'ı konuk edecek. Bu karşılaşma da 1 Eylül Cumartesi günü yine saat 21.45'te start alacak.
    1. 12.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray derbisi cumartesi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN