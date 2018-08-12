Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.



Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 43.dakikada Edin Visca'nın asistinde Manuel da Costa ile 90+1.dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir lige 3 puanla başlayan taraf olmayı bildi. Adebayor ve Emre Belözoğlu, maça yedeklerde başlamıştı.



Alınan bu sonucun ardından Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, yeni sezona 3 puanla başladı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor ise yeni sezonda ilk yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 43'üncü dakikada Manuel da Costa ve 90+1'inci dakikada Adebayor kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk haftasında 3 puanın sahibi oldu.

24'üncü dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Yusuf'un göğsüyle indirdiği topa Rodallega gelişine vurdu ancak top az farkla auta çıktı.



30'uncu dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Onur kornere gönderdi.



31'inci dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda topu ceza sahası içine gönderen Visca'nın ortasında Epureanu'nun kafa vuruşu arka direğin yanından oyun alanını terk etti.



32'nci dakikada Sosa'nın ceza alanı yayı içinden şutu savunmadan sekti ve Onazi'nin önünde kaldı. Boş pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Onazi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.



43'üncü dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Manuel Da Costa'nın topa kafayla dokunuşu kaleci Onur'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.



Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



59'uncu dakikada Trabzonspor'un kazandığı frikikte Sosa'nın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.



67'nci dakikada rakip ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Başakşehirli futbolcu Napoleoni'nin şutu yandan auta çıktı.



76'ncı dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Napoleoni'nin ceza alanı yayı dışından kaleye gönderdiği sert şutta Onur üzerine gelen bu şutu yumruklayarak uzaklaştırdı.



87'nci dakikada Rodallega'nın yerden gönderdiği şut direğin yanından az farkla oyun alanını terk etti.



90+1'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Adebayor, takımının 2'nci golünü attı.



Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.



Medipol Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Soner Aydoğdu, Elia, Bajic

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Onazi, Kucka, Abdülkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı, Rodallega

Gol: Dk. 43 Da Costa (Medipol Başahşehir)