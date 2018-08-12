Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında oynayacağı maç öncesi kadrosunu güçlendirmek için arayışlar tam gaz devam ediyor.

Bu transfer döneminde adı Trabzonspor ile sıkça anılan 26 yaşındaki İranlı stoper Morteza Pouraliganji'nin imza için Trabzon'da olduğu ve ailesi şehri gezdikten sonra kesin kararını vereceği iddia edildi.

ADA AKLINI ÇELDİ!

Serbest oyuncu statüsünde bulunan İranlı stoperin, bu yaz transfer döneminin başında milli takımdan arkadaşı Vahid Amiri'ye de teklif edilen senelik 750 bin € karşılığında bordo mavili ekiple anlaşmak üzere olduğu konuşulan bilgiler arasındaydı.

Ancak transferin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın araya girerek fiyat arttırması sonucunda rafa kalktığı ve Trabzonspor'un diğer alternatiflere yöneldiği iddia edilmişti.

İngiltere'de transfer döneminin sona ermesiyle birlikte adaya gitme hedefini gerçekleştiremeyen Morteza Pouraliganji'nin, Trabzonspor yönetimine haber yollayarak yıllık 750 bin Euro'luk bir kontrata imza atmaya hazır olduğunu belirttiği iddia edilen bilgiler arasında.

Morteza Pouraliganji'den gelen haber sonrası İranlı stoperi şehre davet eden bordo mavili ekip yönetiminin, oyuncunun ailesi ile şehri gezdikten sonra vereceği nihai kararı beklemeye koyulduğu ifade edildi.

MORTEZA POURALIGANJI KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk hayatına İran'ın Naft Novin takımı ile 2010 yılında başlayan 26 yaşındaki stoper, kariyeri boyunca Çin'in TJ Teda ve Katar'ın Al Sadd takımlarının formasını terletti. Kulüp düzeyinde 135 maça çıkıp, 10 gol atma başarısı gösteren İranlı stoper, milli takım formasını ise 30 kez giyerek 2 gol attı.

İhtiyaç halinde defansif orta saha mevkinde de forma giyebilen Morteza Pouraliganji'nin en çok öne çıkan özellikleri güçlü fiziği, pozisyon bilgisi ve pas kalitesi.