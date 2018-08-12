Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere'nin Burnley ekibi ile yaptıkları maçın ilk 11'de oynayan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'i yedeğe çekerken, İrfan Can Kahveci'yi kadroya almadı. Avcı, Trabzonspor karşısında bu futbolcuların yerine Soner Aydoğdu, Gökhan İnler ve Milos Jojic'i görevlendirdi.

Milos Jojic ve Soner Aydoğdu, turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına 11'de başladı.

İstanbul temsilcisinde sakatlıktan yeni çıkan Emmanuel Adebayor yedekler arasıda yer aldı.

VOLKAN BABACAN YİNE YEDEK

Medipol Başakşehir'de milli kaleci Volkan Babacan, Trabzonspor maçında yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşmada Mert Günok'u kaleyi emanet eden Abdullah Avcı, Volkan Babacan'ı yedekte tuttu.

Volkan Babacan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley ile oynanan maçta da yedek kalmıştı.

ÜNAL KARAMAN'IN İLK HEYECANI

Sezonun ilk resmi maçına Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili ekibin başında siftah yapmış oldu.

Bordo-mavili takım, sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Karaman yönetiminde ilk resmi sınavını Medipol Başakşehir karşısında verdi.

Uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'da 2009 yılında sportif direktör olarak göreve başlayan Karaman, 2009-2010 sezonunda Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından, bir maçta da antrenör olarak takımın başında bulunmuştu.

Bordo-mavililer, 2009-2010 sezonunda ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti.

TRABZONSPOR'DA TOURE İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Zargo Toure, bordo-mavili forma altında ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Senegalli oyuncuyu stoperde Mustafa Akbaş ile görevlendirdi.

Trabzonspor'un bu sezon renklerine kattığı İranlı oyunculardan Majid Hosseini yedekler arasında yer alırken, sakat olan Vahid Amiri ise maçın kadrosunda bulunmadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları olan Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi de kadroda yer almadı.





ONUR KIVRAK İLK 11'DE

Trabzonspor'da geçen sezonun son bölümünde geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren kaleci Onur Kıvrak, maça ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli kaleci, geride kalan sezonun 29. haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki son 5 maçta görev alamamıştı.

Onur Kıvrak, bu sezon takımının oynadığı 3 hazırlık maçında forma giydi.

Bu arada, Trabzonsporlu taraftarlar statta kendilerine ayrılan yeri doldururken, diğer bölümlerde büyük boşluklar dikkati çekti.