Ünal Karaman'ın ilk heyecanı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'ın ilk heyecanı

    Ünal Karaman'ın ilk heyecanı

    'in ilk hafta maçında 'u konuk eden , Burnley maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

    , UEFA 3. ön eleme turunda İngiltere'nin Burnley ekibi ile yaptıkları maçın ilk 11'de oynayan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'i yedeğe çekerken, İrfan Can Kahveci'yi kadroya almadı. Avcı, karşısında bu futbolcuların yerine , ve 'i görevlendirdi.

    Milos Jojic ve Soner Aydoğdu, turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına 11'de başladı.

    İstanbul temsilcisinde sakatlıktan yeni çıkan yedekler arasıda yer aldı.

    VOLKAN BABACAN YİNE YEDEK
    Medipol Başakşehir'de milli kaleci , Trabzonspor maçında yedekler arasında yer aldı.

    Karşılaşmada 'u kaleyi emanet eden Abdullah Avcı, Volkan Babacan'ı yedekte tuttu.

    Volkan Babacan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley ile oynanan maçta da yedek kalmıştı.

    ÜNAL KARAMAN'IN İLK HEYECANI
    Sezonun ilk resmi maçına Trabzonspor'un yeni teknik direktörü , bordo-mavili ekibin başında siftah yapmış oldu.

    Bordo-mavili takım, sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Karaman yönetiminde ilk resmi sınavını Medipol Başakşehir karşısında verdi.

    Uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'da 2009 yılında sportif direktör olarak göreve başlayan Karaman, 2009-2010 sezonunda Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından, bir maçta da antrenör olarak takımın başında bulunmuştu.

    Bordo-mavililer, 2009-2010 sezonunda ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

    TRABZONSPOR'DA TOURE İLK MAÇINA ÇIKTI
    Trabzonspor'un yeni transferlerinden Zargo Toure, bordo-mavili forma altında ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı.

    Teknik direktör Ünal Karaman, Senegalli oyuncuyu stoperde Mustafa Akbaş ile görevlendirdi.

    Trabzonspor'un bu sezon renklerine kattığı İranlı oyunculardan Majid Hosseini yedekler arasında yer alırken, sakat olan Vahid Amiri ise maçın kadrosunda bulunmadı.

    Bordo-mavili takımda sakatlıkları olan Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi de kadroda yer almadı.

    Onur Kıvrak

    ONUR KIVRAK İLK 11'DE
    Trabzonspor'da geçen sezonun son bölümünde geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren kaleci , maça ilk 11'de çıktı.

    Tecrübeli kaleci, geride kalan sezonun 29. haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki son 5 maçta görev alamamıştı.

    Onur Kıvrak, bu sezon takımının oynadığı 3 hazırlık maçında forma giydi.

    Bu arada, Trabzonsporlu taraftarlar statta kendilerine ayrılan yeri doldururken, diğer bölümlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

    1. 12.8.2018 20:08
    2. Güncelleme: 12.8.2018 20:15
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