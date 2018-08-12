Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "İyi bir başlangıç yapacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir maçını kazanarak sezona anlamlı ve güzel bir galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Karaman, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirtip, "Bir aydan uzun zamandır bu anın gelmesi için çalışıyorduk. Büyük emek verdik ve bunun karşılığını almak istiyoruz. Oyuncularıma olan güvenim oldukça fazla. Hatta yoğun tempoda gösterdikleri performans nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Artık şimdi uygulama dönemindeyiz. Güzel bir başlangıç yaparsak devamının da geleceğine inanıyoruz" dedi.