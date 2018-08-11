Hekimoğlu teşekkür etti – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Hekimoğlu teşekkür etti

    Hekimoğlu teşekkür etti
    Hekimoğlu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, 'a teşekkür etti. Hekimoğlu, "Trabzonspor yönetimi; Savaş Çakır, Furkan Ödemiş ve kaleci Furkan Taş'ı bizlere kiralık olarak verdi. Biz de her zaman Trabzonspor'un yanındayız" ifadesini kullandı.
    1. 11.8.2018
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