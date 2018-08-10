Trabzonspor'un transferi Nwakaeme İstanbul'da
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.
Bordo mavili ekibin görüşmelerde bulunduğu Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme, İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkan tarifeli uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a ulaştı. 29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.
- 10.8.2018 18:11
- Güncelleme: 10.8.2018 19:04
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