Trabzonspor, Ramil Sheydaev ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Ramil Sheydaev ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Ramil Sheydaev, 2016-17 sezonunda Zenit kulübüne ödenen 170 bin Euro'luk yetiştirme tazminatı karşılığında Trabzonspor kadrosuna katılmıştı. Sonrasında ise bedelsiz olarak Zlina ve Karabağ ekiplerine kiralanmıştı.
Sheydaev Trabzonspor'da kaldığı ve kiralık olarak gönderildiği süre zarfında toplam 370 bin Euro ödendi.
Trabzonspor'dan 2018-19 ve 2019-20 sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ve bordo-mavili takımın kazandığı her puan başına 2 bin Euro alacak olan Ramil Sheydaev'in sözleşmesi oyuncuyla varılan mutabakat sonucunda herhangi bir bedel ödenmeden karşılıklı olarak sonlandırıldı.
- 9.8.2018 18:20
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Trabzonspor, Ramil Sheydaev ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.