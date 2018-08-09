Trabzonspor, Ramil Sheydaev ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , ile yollarını ayırdı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/ramil-sheydaev?id=0af44995-fd74-4f70-b515-f42a62afad60" class="" rel="tag">Ramil Sheydaev</a> ile yollarını ayırdı

    , ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    , ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    , 2016-17 sezonunda Zenit kulübüne ödenen 170 bin Euro'luk yetiştirme tazminatı karşılığında kadrosuna katılmıştı. Sonrasında ise bedelsiz olarak Zlina ve Karabağ ekiplerine kiralanmıştı.

    Sheydaev Trabzonspor'da kaldığı ve kiralık olarak gönderildiği süre zarfında toplam 370 bin Euro ödendi.

    Trabzonspor'dan 2018-19 ve 2019-20 sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ve bordo-mavili takımın kazandığı her puan başına 2 bin Euro alacak olan Ramil Sheydaev'in sözleşmesi oyuncuyla varılan mutabakat sonucunda herhangi bir bedel ödenmeden karşılıklı olarak sonlandırıldı.
    1. 9.8.2018 18:20
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