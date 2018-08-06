Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'da maçı hazırlıkları başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a> maçı hazırlıkları başladı

    , 'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'da İtalyan ekibi Cagliari ile oynadığı hazırlık maçının ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, akşam saatlerinde teknik direktör yönetiminde çalıştı.

    Antrenmana sakatlıkları bulanan Kamil ile Vahid Amiri katılmazken, ile takımdan ayrı koştu. Ogenyi Onazi ile Filip Novak ve Cafer Tosun ise salonda çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından yarı sahada maç yaptı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 6.8.2018 20:15
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