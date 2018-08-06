Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbul'da İtalyan ekibi Cagliari ile oynadığı hazırlık maçının ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.
Antrenmana sakatlıkları bulanan Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri katılmazken, Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak takımdan ayrı koştu. Ogenyi Onazi ile Filip Novak ve Cafer Tosun ise salonda çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından yarı sahada maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 6.8.2018 20:15
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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