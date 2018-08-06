İstanbul'da İtalyan ekibi Cagliari ile oynadığı hazırlık maçının ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.

Antrenmana sakatlıkları bulanan Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri katılmazken, Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak takımdan ayrı koştu. Ogenyi Onazi ile Filip Novak ve Cafer Tosun ise salonda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından yarı sahada maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.