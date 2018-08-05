Rodallega’dan penaltı tepkisi – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ’dan penaltı tepkisi

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a>’dan penaltı tepkisi
    'dan penaltı isyanı... 30. dakikada düşürülünce penaltı kazanıldı. 'ın penaltıyı Sosa'nın kullanmasını istemesi üzerine Rodallega sinirlendi. Eline aldığı topu penaltı noktasına atan Kolombiyalı forvet, daha sonra sinirli hareketlerle orta sahaya yürüdü. Takım arkadaşları onu sakinleştirdi.
    1. 5.8.2018
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