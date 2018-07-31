Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması
Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağ diz iç yan bağından yaşadığı sakatlığını tekrarladığını açıkladı.
- 31.7.2018 15:50
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Toplam 1
Yorum
RY TÜRKİYENİN 5. BÜYÜK KENTİNİN TAKIMININ DÜŞTÜĞÜ AÇI DURUMA BAK YAZIKLAR OLSUN
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Trabzonspor Zargo Toure ile 3 yıllık anlaştı!
Toplam 2
Yorum
www dünya kadar tazminat borcun var ts.önce onlari öde sonra transfer yap.türklere para yok yabancilara cuvalla oh beee...tff de seyrediyor.
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Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ahmet Aktepe Fenerbahçe'mizin acilen stoper ve forvet alması gerekiyor, yoksa devler liginde işimiz çok zor olacak.
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