Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'dan Çörekçi açıklaması

    Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması

    , Çörekçi’nin sağ diz iç yan bağından yaşadığı sakatlığını tekrarladığını açıkladı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon sağ diz iç yan bağından sakatlık yaşayan ve kendisi için uygulanan özel program dahilinde çalışmalarını yürüten oyuncumuz Çörekçi dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda aynı bölgeden sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştır. Yapılan ilk muayenesinde yaralanma ve ödem tespit edilen oyuncumuzun durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme gerekli tetkikler yapılıp değerlendirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
    1. 31.7.2018 15:50
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