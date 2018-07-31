Trabzonspor'da yeni transfer ZargoToure, ilk idmanına çıktı
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz, Yüksel Şişman, Cafer Tosun ve Juraj Kucka salonda, Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik ağırlıklı bir maç yaptı. Teknik direktör Karaman, sık sık oyunu durdurarak oyuncularına nasıl pres yapmaları gerektiğini anlattı.
TOURE, İLK İDMANA ÇIKTI
Trabzonspor ile bugün 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.
Karaman, çift kale maçta savunmada Toure ile İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi oynattı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
- 31.7.2018 20:50
- Güncelleme: 31.7.2018 20:51
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
Trabzonspor'da yeni transfer ZargoToure, ilk idmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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