Trabzonspor'da yeni transfer ZargoToure, ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'da yeni transfer ZargoToure, ilk idmanına çıktı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da yeni transfer ZargoToure, ilk idmanına çıktı

    , hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Kamil katılmazken, , Yüksel Şişman, Cafer Tosun ve Juraj Kucka salonda, Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik ağırlıklı bir maç yaptı. Karaman, sık sık oyunu durdurarak oyuncularına nasıl pres yapmaları gerektiğini anlattı.

    TOURE, İLK İDMANA ÇIKTI
    ile bugün 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli savunma oyuncusu , bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

    Karaman, çift kale maçta savunmada Toure ile İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi oynattı.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 31.7.2018 20:50
    2. Güncelleme: 31.7.2018 20:51
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