Zargo Toure'nin alacağı ücret belli oldu! Trabzonspor Zargo Toure ile 3 yıllık anlaştı!
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ile 3 yıllık anlaştı!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> <a href="/index/zargo-toure?id=1feafb1f-5f5d-42f8-9059-f0ec9c7ba1be" class="" rel="tag">Zargo Toure</a> ile 3 yıllık anlaştı!

    , savunma oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Bordo-mavili kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada,

    "2018-19 sezonu için 650.000 EURO garanti ücret, 2019-20 sezonu için 550.000 EURO garanti ücret ödenecektir.

    Opsiyonun kullanılması halinde 2020-21 sezonu için 650.000 EURO garanti ücret ödenecektir.

    Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk 11'de başlaması halinde toplam 50.000 EURO bonus ödenecektir.

    Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir"     açıklaması yapıldı.

    Transferin 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık olduğu öğrenildi.

    1. 31.7.2018 12:06
    2. Güncelleme: 31.7.2018 13:05
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