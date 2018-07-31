Kamil’in gözyaşları
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda büyük bir şanssızlık yaşandı. Pas çalışması sırasında Kamil Ahmet Çörekçi uzun zamandır tedavi gördüğü sağ dizinden yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki sağ bek sağlık ekibi tarafından hemen araçla hastaneye kaldırıldı. Bu arada antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Fut-bol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de izledi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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