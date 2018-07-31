Kamil’in gözyaşları

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda büyük bir şanssızlık yaşandı. Pas çalışması sırasında Kamil Ahmet Çörekçi uzun zamandır tedavi gördüğü sağ dizinden yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki sağ bek sağlık ekibi tarafından hemen araçla hastaneye kaldırıldı. Bu arada antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Fut-bol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de izledi.