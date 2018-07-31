Kamil’in gözyaşları – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Kamil’in gözyaşları

    Kamil’in gözyaşları

    Bordo-mavili takım, hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Bordo-mavili takım, hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda büyük bir şanssızlık yaşandı. Pas çalışması sırasında Kamil uzun zamandır tedavi gördüğü sağ dizinden yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. 26 yaşındaki sağ bek sağlık ekibi tarafından hemen araçla hastaneye kaldırıldı. Bu arada antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Fut-bol Şube Sorumlusu de izledi.

    1. 31.7.2018
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