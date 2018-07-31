N’Doye parçaladı
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Senegalli Dame N'Doye yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 22 dakikada hat-trick yaptı.
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Senegalli Dame N'Doye yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 22 dakikada hat-trick yaptı. Kopenhag'ın Aalborg'u 4-0 yendiği mücadelenin 6, 15 ve 22. dakikada fileleri havalandırarak hat trick yapmayı başaran 33 yaşındaki forvet oyuncusunun bu performansı sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.
- 31.7.2018
-
Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
N’Doye parçaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.