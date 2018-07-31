N’Doye parçaladı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Senegalli Dame N'Doye yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 22 dakikada hat-trick yaptı. Kopenhag'ın Aalborg'u 4-0 yendiği mücadelenin 6, 15 ve 22. dakikada fileleri havalandırarak hat trick yapmayı başaran 33 yaşındaki forvet oyuncusunun bu performansı sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.