N’Doye parçaladı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    N’Doye parçaladı

    N’Doye parçaladı

    ile sözleşmesi sona eren N'Doye yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 22 dakikada hat-trick yaptı.

    ile sözleşmesi sona eren N'Doye yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 22 dakikada hat-trick yaptı. Kopenhag'ın Aalborg'u 4-0 yendiği mücadelenin 6, 15 ve 22. dakikada fileleri havalandırarak hat trick yapmayı başaran 33 yaşındaki forvet oyuncusunun bu performansı sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

    1. 31.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    N’Doye parçaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN