Amiri övgüsü
Yeni transfer Amiri, takımda arkadaşlık ortamının süper olduğunu söyledi.
Yeni transfer Amiri, takımda arkadaşlık ortamının süper olduğunu söyledi. 30 yaşındaki sol kanat, "Çok güzel bir takımımız var. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Elimden geleni yapacağım ve katkı sağlamaya çalışacağım. Bir haftadır buradayım ve gördüm ki çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Beni çok iyi karşıladılar. Çok sıcakkanlı bir ortam bulunuyor" ifadesini kullandı.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Amiri övgüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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