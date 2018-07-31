Amiri övgüsü – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    övgüsü

    <a href="/index/amiri?id=7492837f-5ede-44c3-a1d0-039334d5ad89" class="" rel="tag">Amiri</a> övgüsü

    , takımda arkadaşlık ortamının süper olduğunu söyledi.

    , takımda arkadaşlık ortamının süper olduğunu söyledi. 30 yaşındaki sol kanat, "Çok güzel bir takımımız var. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Elimden geleni yapacağım ve katkı sağlamaya çalışacağım. Bir haftadır buradayım ve gördüm ki çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Beni çok iyi karşıladılar. Çok sıcakkanlı bir ortam bulunuyor" ifadesini kullandı.

    1. 31.7.2018
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