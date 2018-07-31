Toure 350 bin euro

Karadeniz ekibinin önceki gün anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Senegalli stoper Zargo Toure için kulübüne ödenecek rakamlar belli oldu. Bordomavili yönetim, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin euro ve bir sonraki satışından yüzde 20 pay verilecektir" denildi.