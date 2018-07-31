Toure 350 bin euro
Karadeniz ekibinin önceki gün anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Senegalli stoper Zargo Toure için kulübüne ödenecek rakamlar belli oldu.
Karadeniz ekibinin önceki gün anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Senegalli stoper Zargo Toure için kulübüne ödenecek rakamlar belli oldu. Bordomavili yönetim, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin euro ve bir sonraki satışından yüzde 20 pay verilecektir" denildi.
- 31.7.2018
-
Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
-
Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Toure 350 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.