Toure 350 bin euro – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Toure 350 bin euro

    Toure 350 bin euro

    ekibinin önceki gün anlaşmaya vararak 'a getirdiği Senegalli stoper için kulübüne ödenecek rakamlar belli oldu.

    ekibinin önceki gün anlaşmaya vararak 'a getirdiği Senegalli stoper için kulübüne ödenecek rakamlar belli oldu. Bordomavili yönetim, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin euro ve bir sonraki satışından yüzde 20 pay verilecektir" denildi.

    1. 31.7.2018
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