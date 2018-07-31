Trabzonspor, Majid Hosseini'yi 3 yıllığına resmen renklerine kattı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanında bulunan Trabzonspor Yat Marinası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulübün kendine özgü bir imza töreni yaptığını belirterek, dünyada yat limanı imkanı bulunan kulüp sayısının sınırlı sayıda olduğunu, bunun da önemli bir imkan sağladığını söyledi. 22 yaşındaki stoperin transfer sürecine değinen Hacısalihoğlu, futbolcunun bonservisiyle ilgili pürüzün halledildiğini belirterek şunları söyledi:



BAŞKA BİR İRANLI ALABİLİRİZ

"Resmi imzalar atıldı. Umuyoruz Trabzonspor'da başarılı olacak. Mutlu günler geçirerek. İnşallah bizleri mahcup etmeyecektir. Trabzonspor bundan sonra imkanlar ölçüsünde yakın çevreden oyuncu katılımını planlıyor. İran, Gürcistan, Yunanistan'dan. Çünkü sosyal açıdan ve yaşam tarzı olarak çok daha uyum sağlamak mümkün. Belki ABD'den de Nijerya'dan da gelecek ama genel politikayı böyle yapmak istiyoruz."



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Yönetimler transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütürken, gazetecilerin işi de bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaktır. Fotomaç ailesi olarak bu transfer dönemi içerisinde elimizden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalıştık. Nitekim Hosseini, Toure ve Eric Ayuk transferlerini de ilk kez bizden okudunuz. Trabzonspor'un çalışmaları tam ğaz devam ediyor. Bir stoper ve bir orta saha oyuncusunun daha takviye edilmesi bekleniyor. Bu isimleri de en güvenilir şekilde sizlere aktarmak için çabalarımız sürecek.



TRABZONSPOR'U SEÇTİM

Hosseini, Trabzonspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Transferiyle ilgili her iki kulübe de teşekkür eden Hosseini, şöyle konuştu: "Eski takımım da çok taraftarı olan bir ekipti. Oradan da burada taraftarı çok olan ve sevilen bir takıma geldiğim için gururluyum. Öncelikle yapabileceğim ne varsa yapacağım. Takımın başarısı benim için öncelikli. Avrupa'da birkaç kulüpten teklif vardı. Transfer sürecim kısa sürede olduğu için ilk aşamada Trabzonspor'u seçtim."



400 BİN DOLAR ÖDENECEK

Hosseini için KAP'a "Buy-out (satın alma) maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, İstiklal'in yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır" açıklaması yapıldı. Fırtına'nın İstiklal'e 400 bin dolar ödeyeceği belirtildi.



İŞTE FOTOMAÇ FARKI

Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, farkını bir kez daha ortaya koydu. Trabzonspor'un Hosseini ile ilgilendiğini 8 Temmuz'da Türkiye'ye duyuran ilk gazete olan FOTOMAÇ, yine Toure ve Ayuk'u da yazan ilk gazete oldu. Boşuna demiyoruz: Transfer FOTOMAÇ'tan izlenir.