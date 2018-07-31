Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Ayuk’a güvencesi

    Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi

    Ünlü sanatçı, 21 yaşındaki sağ kanadı ilk önce tavsiye etti, sonra bonservis bedeli ödetmedi.

    Fırtına'nın şehre getirdiği 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Eric Ayuk için sanatçı 'ın devreye girdiği öğrenildi. Genç oyuncuyu arkadaşları sayesinde bir süredir takip eden Rafet El Roman'ın Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ulaşarak tavsiyede bulunduğu belirtildi. Ancak MLS ligi takımı Philadelphia Union'da forma giyen Ayuk'ta bonservis sorununun ortaya çıkması üzerine yeniden devreye giren Roman, oyuncunun bedelsiz transferini sağladı. Ünlü sanatçı konuyla ilgili, "Bonservis ücretini 'a ödetmemek noktasında menajer arkadaşıma ricada bulundum. Ne kendim bu bedeli ödedim ne de Trabzonspor'a bu bedeli ödettirdim" dedi.

    1. 31.7.2018
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