Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Ünlü sanatçı, 21 yaşındaki sağ kanadı ilk önce tavsiye etti, sonra bonservis bedeli ödetmedi.
Fırtına'nın şehre getirdiği 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Eric Ayuk için sanatçı Rafet El Roman'ın devreye girdiği öğrenildi. Genç oyuncuyu arkadaşları sayesinde bir süredir takip eden Rafet El Roman'ın Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ulaşarak tavsiyede bulunduğu belirtildi. Ancak MLS ligi takımı Philadelphia Union'da forma giyen Ayuk'ta bonservis sorununun ortaya çıkması üzerine yeniden devreye giren Roman, oyuncunun bedelsiz transferini sağladı. Ünlü sanatçı konuyla ilgili, "Bonservis ücretini Trabzonspor'a ödetmemek noktasında menajer arkadaşıma ricada bulundum. Ne kendim bu bedeli ödedim ne de Trabzonspor'a bu bedeli ödettirdim" dedi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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