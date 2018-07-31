Fırtına'nın şehre getirdiği 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Eric Ayuk için sanatçı Rafet El Roman'ın devreye girdiği öğrenildi. Genç oyuncuyu arkadaşları sayesinde bir süredir takip eden Rafet El Roman'ın Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ulaşarak tavsiyede bulunduğu belirtildi. Ancak MLS ligi takımı Philadelphia Union'da forma giyen Ayuk'ta bonservis sorununun ortaya çıkması üzerine yeniden devreye giren Roman, oyuncunun bedelsiz transferini sağladı. Ünlü sanatçı konuyla ilgili, "Bonservis ücretini Trabzonspor'a ödetmemek noktasında menajer arkadaşıma ricada bulundum. Ne kendim bu bedeli ödedim ne de Trabzonspor'a bu bedeli ödettirdim" dedi.