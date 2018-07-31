Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni takviyelerin yolda olduğunu belirtti. Ağaoğlu, transferde yeni arayışlarının olduğunu ve kısa sürede yeni isimlerin daha takıma katılacağını ifade ederek, "Ekonomik şartlar ortada. Artık sabırla, özenle ve ekonomiyi düşünerek yol almalıyız. Bir stoper ve belki bir transfer daha olabilir" dedi.



BEN SADECE GÜLÜYORUM

Ağaoğlu, Olcay'ın gideceği yönündeki iddialar için, "Sadece gülüyorum. 45 gündür takımda gitmeyen oyuncu kalmadı" dedi. Başkan, Trabzonspor'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında yer alacağını ifade ederek, "Şampiyon olacağız demiyoruz ama bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.