Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni takviyelerin yolda olduğunu belirtti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni takviyelerin yolda olduğunu belirtti. Ağaoğlu, transferde yeni arayışlarının olduğunu ve kısa sürede yeni isimlerin daha takıma katılacağını ifade ederek, "Ekonomik şartlar ortada. Artık sabırla, özenle ve ekonomiyi düşünerek yol almalıyız. Bir stoper ve belki bir transfer daha olabilir" dedi.
BEN SADECE GÜLÜYORUM
Ağaoğlu, Olcay'ın gideceği yönündeki iddialar için, "Sadece gülüyorum. 45 gündür takımda gitmeyen oyuncu kalmadı" dedi. Başkan, Trabzonspor'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında yer alacağını ifade ederek, "Şampiyon olacağız demiyoruz ama bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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