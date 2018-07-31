Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Ağaoğlu'ndan müjdesi!

    Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!

    Başkan , yeni takviyelerin yolda olduğunu belirtti.

    Başkan , yeni takviyelerin yolda olduğunu belirtti. Ağaoğlu, transferde yeni arayışlarının olduğunu ve kısa sürede yeni isimlerin daha takıma katılacağını ifade ederek, "Ekonomik şartlar ortada. Artık sabırla, özenle ve ekonomiyi düşünerek yol almalıyız. Bir stoper ve belki bir daha olabilir" dedi.

    BEN SADECE GÜLÜYORUM
    Ağaoğlu, Olcay'ın gideceği yönündeki iddialar için, "Sadece gülüyorum. 45 gündür takımda gitmeyen oyuncu kalmadı" dedi. Başkan, 'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında yer alacağını ifade ederek, "Şampiyon olacağız demiyoruz ama bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

    1. 31.7.2018
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