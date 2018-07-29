Kone müjdesi
Daha önce Malaga’nın istediği yüksek bonservis nedeniyle alınamayan 30 yaşındaki Burkino Fasolu, kulübünden ayrıldı. Fırtına yeni hamle yapacak
?YENiDEN GÖRÜŞME
Daha önce bordo-mavili taraftarların sosyal medyadan attığı, "Türkiye'ye ne zaman geleceksin ve Trabzonspor'a gel" mesajlarına "Çok yakın zamanda olacak" cevabını veren Kone'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Bordo-mavili yönetimin, 1.88 boyundaki defans oyuncusu ile yeniden görüşmesi ve imza attırması bekleniyor.
RESMEN DOĞRULANDI
Geçtiğimiz sezon Strasbourg'da 33 maçta görev yapan oyuncu için Asbaşkan Hayrettin Hacısalioğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Kulübü 600 bin, Kone 900 bin euro istiyor. Maliyeti 1.5 milyon euro. Görüşmeler sürüyor. Henüz 'bitti' diyemiyoruz" demişti. Ama artık Malaga'nın istediği 600 bin euro'luk ücret yok.
Yunus Emre SEL
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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