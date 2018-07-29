Kone müjdesi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Kone müjdesi

    Kone müjdesi

    Daha önce Malaga’nın istediği yüksek bonservis nedeniyle alınamayan 30 yaşındaki , kulübünden ayrıldı. Fırtına yeni hamle yapacak

    'a Bakary Kone müjdesi geldi. ekibinin transfer etmek istediği 30 yaşındaki Burkino Fasolu stoper, Malaga'nın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle gelememişti. Ancak artık şartlar değişti. Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık İspanyol ekibi ile olan sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı.

    ?YENiDEN GÖRÜŞME
    Daha önce bordo-mavili taraftarların sosyal medyadan attığı, "Türkiye'ye ne zaman geleceksin ve Trabzonspor'a gel" mesajlarına "Çok yakın zamanda olacak" cevabını veren Kone'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Bordo-mavili yönetimin, 1.88 boyundaki defans oyuncusu ile yeniden görüşmesi ve imza attırması bekleniyor.

    RESMEN DOĞRULANDI
    Geçtiğimiz sezon Strasbourg'da 33 maçta görev yapan oyuncu için Asbaşkan Hayrettin Hacısalioğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Kulübü 600 bin, Kone 900 bin euro istiyor. Maliyeti 1.5 milyon euro. Görüşmeler sürüyor. Henüz 'bitti' diyemiyoruz" demişti. Ama artık Malaga'nın istediği 600 bin euro'luk ücret yok.

    Yunus Emre SEL
    1. 29.7.2018
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