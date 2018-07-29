Burak alarmı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Burak alarmı

    Burak alarmı

    Slovenya kampında sakatlanarak ameliyat olan sezonun ikinci haftasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

    Sağlık heyetinin kontrolünde yardımcı antrenörler nezaretinde çalışmalarını yapan golcü oyuncunun ilk hafta oynanacak Başakşehir sınavına yetişme ihtimali yok ama Sivas karşılaşmasında forma giyecek duruma gelmesi bekleniyor.
    1. 29.7.2018
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