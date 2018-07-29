Hosseini 1461 ile çalışıyor
Yeni transfer Majid Hosseini lisans işlemlerindeki pürüzlerin henüz giderilmemiş olmasından ötürü pilot takım 1461 Trabzon ile idmanlara çıkıyor.
TESİSLER YENİLENİYOR
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yenileme çalışmaları başlatıldı. Futbolcuların kaldığı odaların sayısının artırılarak yeni düzenlemeler yapıldığı, ayrıca tesislerde çocuklar için de oyun parkı inşa edildiği belirtildi. Trabzonspor bu süreçte 1461'in tesislerini kullanacak.
YÜKSEK TEMPO
FIRTINA, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların pas varyasyonları ile başladı. Basına kapalı yapılan idman, dayanıklılık esaslı oyunlar ve yüksek tempolu koşunun ardından tamamlandı.
SEMİH DE A TAKIMDA
Karadeniz ekibinin teknik heyeti, Genel Kordinatör Özkan Sümer ve 1461 Trabzon'un teknik ekibinin raporu doğrultusunda genç oyuncu Semih Karadeniz'i A takıma aldı. Performansının beğenilmesi durumunda 22 yaşındaki sağ bek kalıcı olabilecek.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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