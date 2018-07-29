Hosseini 1461 ile çalışıyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Hosseini 1461 ile çalışıyor

    Hosseini 1461 ile çalışıyor

    Yeni transfer Majid Hosseini lisans işlemlerindeki pürüzlerin henüz giderilmemiş olmasından ötürü pilot takım ile idmanlara çıkıyor.

    Teknik direktör Ünal Karaman, Hosseini'ye burada uygulanan antrenman programını yakından takip ederken, 22 yaşındaki stoperin işlemlerinin en geç yarın bitmesi bekleniyor.

    TESİSLER YENİLENİYOR
    'nde yenileme çalışmaları başlatıldı. Futbolcuların kaldığı odaların sayısının artırılarak yeni düzenlemeler yapıldığı, ayrıca tesislerde çocuklar için de oyun parkı inşa edildiği belirtildi. Trabzonspor bu süreçte 1461'in tesislerini kullanacak.

    YÜKSEK TEMPO
    FIRTINA, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların pas varyasyonları ile başladı. Basına kapalı yapılan idman, dayanıklılık esaslı oyunlar ve tempolu koşunun ardından tamamlandı.

    SEMİH DE A TAKIMDA
    Karadeniz ekibinin teknik heyeti, Genel Kordinatör Özkan Sümer ve 'un teknik ekibinin raporu doğrultusunda genç oyuncu Semih Karadeniz'i A takıma aldı. Performansının beğenilmesi durumunda 22 yaşındaki sağ bek kalıcı olabilecek.
    1. 29.7.2018
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