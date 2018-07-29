Ersun Yanal'a 30 milyon TL daha
10 Ağustos'a kadar ödenecek olan para
Bordomavililer 10 Ağustos 2018'e kadar Ersun Yanal'a 10, Aykut Demir'e 9, Mehmet Ekici'ye 3, menajer ve diğer ödemelerle birlikte 30 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirmek durumunda.
Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ödemeyle birlikte 4 ay içerisinde 200 milyon TL'ye yakın bir para dağıtmış olacak.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Ersun Yanal'a 30 milyon TL daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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