Ersun Yanal'a 30 milyon TL daha – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'a 30 milyon daha

    Ersun Yanal'a 30 milyon TL daha

    'a kadar ödenecek olan para

    8 Nısan'da göreve gelen yeni yönetim, borçları ödeyerek kulübü düzlüğe çıkartacak formüller üzerinde duruyor.

    Bordomavililer 2018'e kadar Ersun Yanal'a 10, Aykut Demir'e 9, Mehmet Ekici'ye 3, menajer ve diğer ödemelerle birlikte 30 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirmek durumunda.

    ekibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ödemeyle birlikte 4 ay içerisinde 200 milyon 'ye yakın bir para dağıtmış olacak.
    1. 29.7.2018
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