Trabzonspor'da transfer politikasında yeni anlayış hakim!
Trabzonspor'da, göreve gelen yeni yönetim, transferde ve ekonomide izlediği politikalar sonrası UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları çerçevesindeki kara listeden çıkarken, yönetim kulübün geleceği için de transfer politikasını tamamen değiştirmiş durumda.
İlk hedef maliyeti düşük kaliteli bir takım
Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetim, önceki yönetimlerin aksine maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak kaliteli bir takım ortaya çıkarmaya hedefliyor. Transferde son 5 yılın ağır faturası ile karşı karşıya kalan Karadeniz ekibi, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken bir taraftan ise yarışın içinde olacak takım kurmaya gayret ediyor.
Transfer politikası tamamen değişti
Trabzonspor, yaptığı transferler ve sözleşmeler nedeniyle TFF, UEFA ve FİFA ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor transfer ettiği Burak, Sosa, Kucka, Novak, Hubocan, Bongonda gibi oyunculara kiralık ve bonservis bedeli olarak 15 Milyon 750 Bin Euro (89 Milyon 252 Bin TL) ödeme garantisi verirken, söz konusu oyunculara ise yıllık 12 Milyon 570 Bin Euro (71 Milyon 231 Bin TL) ödemeyi taahhüt etti. Toplamda ise 28 Milyon 320 Bin Euro (163 Milyon 483 Bin TL) sadece 6 oyuncu için Trabzonspor'un garanti ödeme yapacağını sözleşmelerle bağlanmış durumda olurken, yeni yönetim bu ödemeleri yapmaya devam ediyor.
Bu sezon geçtiğimiz sezonki transferi harcaması olmayacak
Trabzonspor, bu sezon geçtiğimiz sezonlardaki gibi transfer harcaması yapmayacağını izlediği politika ile gösterdi. Kendi öz kaynaklarını kullanmakta kararlı olan Trabzonspor, ihtiyaç duyulan mevkilere ise yüksek bir harcama yapmayacak. Titizlikle oyuncu taraması ve araştırması yapan Karadeniz ekibi bütçesine uygun transferleri dünyanın her yerinde aramaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezon 6 oyuncu için bonservis ve yıllık maliyetleriyle birlikte 28 Milyon 320 Bin Euro (163 Milyon 483 Bin TL) ödeme garantisi verirken bu sezon ise şimdiye kadar İranlı Vahid Amir'i için bonservis bedeli olmadan 750 Bin Euro (4 Milyon 250 Bin TL) ödeme garantisi verdi. Trabzonspor, ihtiyaç duyduğu mevkilere ise oyuncu transferi yapmayı bu haftadan itibaren ağırlık verecek.
Oyuncu alımı ve satımı kulübün geleceğini damga vuracak
Trabzonspor, yönetimi transferde hata yapmamak için işi sıkı tutuyor. Oyuncu alımı ve satımı bordo-mavili kulübün geleceğini yakından etkileyecek. Oyuncu satışı gibi futbolcu alımına da aynı pencereden bakan bordo-mavili kulüp, Bero, Okay, Castillo'nun satışından 10 Milyon Euro (56 Milyon 668 Bin TL) gelir elde edecek. Transfer sezonun devam etmesi nedeniyle bordo-mavili kulüpte gidecek ve gelecek oyuncu sürkülasyonu devam edeceği görülüyor. Oyuncu satışı gibi futbolcu alışı da dikkatle sürdürülen Trabzonspor'da İranlı iki futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavili kulüp Vahid Amiri için bonservis bedeli ödemezken Majed Hosseni içinse çok düşük bir maliyet ödeyecek.
- 29.7.2018 12:59
- Güncelleme: 29.7.2018 15:36
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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