Trabzonspor'da 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Trabzonspor'da 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün

    Trabzonspor'da 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün

    'nun geleneksel olarak düzenlediği 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün yapılacak.

    'nun geleneksel olarak düzenlediği 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün yapılacak. İstanbul Sütlüce Nuri Killigil Parkı sahilinde gerçekleştirilecek etkinliğe başkan Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler de katılacaklar. Kulübün kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen organizasyon saat 15.00'te başlayıp, 23.00'e kadar devam edecek.

    KONSERLE COŞACAKLAR
    Meşale etkinliğinde Club standı ve TS Club Mobil Mağazası da hizmet verecek. Uğur Albayrak, Ali Bakanay, İlyas Furkan Derya, Halil Karabacak, Seyfettin Çakıral, Anıl ve Azam ile İslam Yıldız mini konserler vereceği gecenin finalinde ise kemençe ve horon eşliğinde 10 bin meşale yakılacak.

    1. 28.7.2018
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