Trabzonspor'da 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün
Trabzonsporlu Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun geleneksel olarak düzenlediği 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün yapılacak.
Trabzonsporlu Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun geleneksel olarak düzenlediği 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün yapılacak. İstanbul Sütlüce Nuri Killigil Parkı sahilinde gerçekleştirilecek etkinliğe başkan Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler de katılacaklar. Kulübün kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen organizasyon saat 15.00'te başlayıp, 23.00'e kadar devam edecek.
KONSERLE COŞACAKLAR
Meşale etkinliğinde TS Club standı ve TS Club Mobil Mağazası da hizmet verecek. Uğur Albayrak, Ali Bakanay, İlyas Furkan Derya, Halil Karabacak, Seyfettin Çakıral, Anıl ve Azam ile İslam Yıldız mini konserler vereceği gecenin finalinde ise kemençe ve horon eşliğinde 10 bin meşale yakılacak.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Trabzonspor'da 1 Meşale de Sen Yak etkinliği bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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