Transferi yılan hikayesine dönen İranlı stoper Majid Hosseini her an bitebilir. 22 yaşındaki futbolcu, imza için Türkiye'ye geldikten sonra lisansıyla ilgili sorunları çözmek için ülkesine geri dönmüştü. Ancak Hosseini burada İstiklal kulübü ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Bunun üzerine de İstiklal yetkilileri, Trabzonsporlu yöneticileri sorunu dostane şekilde çözmek için İran'a davet etti. Yönetici Özer Bayraktar, bu ülkeye giderek İstiklal yönetici Hosseini Fathi ile görüştü. Pazarlıklar son derece zorlu geçiyor.



ARTIK AN MESELESİ

Karadeniz ekibi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan, "100 bin dolara serbest kalır" maddesinden daha yukarı bir rakamı veremeyeceklerini belirtince, İranlı yetkililer de bu şartlarda futbolcunun belgelerini iletemeyeceklerini söyledi. Ancak daha sonra iki taraf da yumuşadı. Alınan bilgilere göre Hosseini'nin Trabzonspor'da oynamak istemesi nedeniyle İstiklal bu işe artık daha olumlu bakıyor. Fırtına'nın yöneticilerinin de rakamı biraz yükselterek mutlu sona ulaşmak istediği belirtildi. Taraflar artık son detayları konuşuyor.



İRAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bordo-mavili yönetim, Amiri ve Hosseini transferlerinde İran Trabzon Başkonsolosluğu'nun devreye girdiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Resmi siteden, "Trabzon Başkonsolosluğu iletişim sürecine hiçbir şekilde müdahil olmadı" denildi.