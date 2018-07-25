TFF heyetinden Trabzonspor'a ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bazı yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF'nin icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter yardımcıları Muhammet Baltacı ve Aybars Canbay, sponsorluklar ve pazarlama direktörü Elif Canbay, seyahat ve konaklama direktörü Tuna Narlıtepe ile TFF Bölge Müdürü Serdar Bali, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, genel koordinatör Özkan Sümer ve bazı kulüp yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek, 7 Eylül 2018'de Trabzon'da oynanacak Türkiye-Rusya hazırlık maçı öncesi fikir alışverişinde bulundu.
Hacısalihoğlu, Zülfikaroğlu'na ziyaret anısına forma hediye etti.
Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet de Hacısalihoğlu ve Sümer'e milli takım forması armağan etti.
TFF heyeti, daha sonra Türkiye-Rusya karşılaşmasının oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda incelemede bulundu.
- 25.7.2018 15:24
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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