2 imza birden

TRABZONSPOR, İranlı sol kanat Vahid Amiri ve TFF 3. Lig ekibi Ofspor'dan orta saha Berkay Sefa Kara'yı kadrosuna kattı. İran Birinci Ligi takımı Persepolis forması giyen ve Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı için top koşturan 30 yaşındaki oyuncu, imza töreninde "Trabzonspor'un seveninin çok olduğunu biliyorum, bu takıma faydalı olabilmek için Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da sol kanattaki açığını İranlı futbolcuyla doldurduklarını söyledi. İran ve Türkiye'nin kültür olarak birbirine benzer özellikler taşıdığını ve futbolcunun adaptasyon sürecini bu sayede daha çabuk atlatıp takıma katkı sağlayacağını söyleyen Hacısalioğlu şöyle devam etti:



İRANLI TURİST VAR

"HEPINIZ biliyorsunuz ki İran Milli Takımı'nın sol açığı. Bizim de bu mevkide bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bunu dost, kardeş İran'dan temin etmemiz en azından uyum sürecini en asgaride atlatmamıza sebep olacaktır ki kendisinin iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Zaten Trabzon'a çok miktarda İran'dan turizm amaçlı gelen insan var. Burada yalnızlıkta çekmeyecektir. Zaten örf adet olarak da İran bize benzer. Ekonomik sorunlar nedeniyle transfer bugüne sarktı. 2 de stoper alacağız." Ardından 19 yaşındaki Berkay 5 yılık imza attı. Hacısalihoğlu, "İnşallah biz buradan çok sayıda Yusuf'lar, Abdülkadir'ler yetiştireceğiz. Altyapıdan gelen oyuncular bu formayı taşımalı" dedi.

Yunus Emre SEL



İLK YIL 750 BİN EURO

Amiri'nin ücreti belli oldu. KAP'a gönderilen açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuya 2018-2019 sezonu için 750 bin euro, 2019-2020 için de 650 bin euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Futbolcunun menajeri Amir Saadati'ye de 140 bin euro verilecek.



5 yıllık imza atan Berkay Sefa Kara, 27 Mart 1999 doğumlu. 1.73 boyunda olan Kara, hem orta saha hem de sağ kanatta oynuyor



iLK iRANLI OLDU

Kariyerinin tamamını İran'da geçiren Amiri, Rusya'da Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Dev turnuvada 3 maçta, 266 dakika sahada kalan Amiri, gol atamadı. Başarılı orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 183 karşılaşmada 23 gol attı. Amiri, Fırtına'nın ilk İranlı oyuncusu oldu.



VAHİD AMİRİ KİMDİR

Doğum tarihi: 2 Nisan 1988

Doğum yeri: İran Boy: 1.81

Mevki: Sol kanat



PROFESYONEL KARİYERİ

Yıl Takım Maç Gol

2011-13 Soleyman 48 2

2013-16 N. N. Tahran 95 14

2016-18 Persepolis 74 9