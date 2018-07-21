Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Dün sabah Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, İran'ın Persepolis takımında forma giyen sol kanat Vahid Amiri'yi transfer etmek için Trabzon'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini açıkladı. Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkat çekti. Şehri gezen 30 yaşındaki İranlı oyuncu ile anlaşma sağlandığı ve imza için menajeri ile çok küçük pürüzler kaldığı vurgulandı.



218 MAÇTA 25 GOL

Karıyerinin tamamını İran'da geçiren Amiri, son olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Dev turnuvada 3 maçta, 266 dakika sahada kalan Amiri, fileleri havalandıramadı. İran Ligi'nde son iki sezonu Persepolis'te geçiren başarılı sol kanat, kariyeri boyunca çıktığı 218 karşılaşmada 25 gol atarken, sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Amiri, İran Milli Takımı ile de 38 maçta, 1 defa gol sevinci yaşadı.



TAM GÖREV ADAMI

Bugün imza atacak olan Amiri için scout ekibinin raporu da ortaya çıktı. Defalarca izlenen futbolcu için "Tam bir görev adamı. Alınırsa önemli eksiklikleri giderir" raporu verildiği ve harekete geçildiği dile getirildi.