Trabzonspor Vahid Amiri ile anlaştı! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Trabzonspor ile anlaştı!

    Trabzonspor Vahid Amiri ile anlaştı!

    Sabah saatlerinde ’a gelen 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandı ile sözleşmesi biten için bonservis bedeli ödenmeyecek

    çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Dün sabah Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, 'ın takımında forma giyen sol kanat 'yi transfer etmek için 'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini açıkladı. Hacısalihoğlu, İran 'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkat çekti. Şehri gezen 30 yaşındaki İranlı oyuncu ile anlaşma sağlandığı ve imza için menajeri ile çok küçük pürüzler kaldığı vurgulandı.

    218 MAÇTA 25 GOL
    Karıyerinin tamamını İran'da geçiren Amiri, son olarak 'da düzenlenen 'nda boy göstermişti. Dev turnuvada 3 maçta, 266 dakika sahada kalan Amiri, fileleri havalandıramadı. İran Ligi'nde son iki sezonu Persepolis'te geçiren başarılı sol kanat, kariyeri boyunca çıktığı 218 karşılaşmada 25 gol atarken, sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Amiri, İran Milli Takımı ile de 38 maçta, 1 defa gol sevinci yaşadı.

    TAM GÖREV ADAMI
    Bugün imza atacak olan Amiri için scout ekibinin raporu da ortaya çıktı. Defalarca izlenen futbolcu için " bir görev adamı. Alınırsa önemli eksiklikleri giderir" raporu verildiği ve harekete geçildiği dile getirildi.

    1. 21.7.2018
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