Trabzonspor - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıkları Slovenya'da sürdern Trabzonspor, İtalya Serie A takımlarında Cagliari ile özel maç yapacak. Peki, Trabzonspor - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...
Trabzonspor'un 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oynanacak olan Cagliari maçıyla bordo-mavili takım, yeni sezon öncesi İstanbul'daki taraftarlarının karşısına ilk defa çıkmış olacak. 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 23 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.
Bilet fiyatları şöyle ise şöyle: "Doğu Tribünü: 30 TL, Batı Tribünü: 40 TL ve VIP: 100 TL." Cagliari mücadelesinin biletleri hem e-bilet hem de kağıt bilet olarak satılacak.
Ağaoğlu kampa geldi
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında sürdüren Trabzonspor'un kampına Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Bu sabah saatlerinde Slovenya'ya gelen Ağaoğlu, antrenman öncesi Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcılarının yanı sıra futbolcularla da görüştü.
Trabzonspor ile aynı yerde kamp yapan Çaykur Rizespor'un Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu da antrenman sahasına giderken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile kısa bir süre sohbet etti.
Bilet fiyatları şöyle ise şöyle: "Doğu Tribünü: 30 TL, Batı Tribünü: 40 TL ve VIP: 100 TL." Cagliari mücadelesinin biletleri hem e-bilet hem de kağıt bilet olarak satılacak.
Ağaoğlu kampa geldi
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında sürdüren Trabzonspor'un kampına Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Bu sabah saatlerinde Slovenya'ya gelen Ağaoğlu, antrenman öncesi Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcılarının yanı sıra futbolcularla da görüştü.
Trabzonspor ile aynı yerde kamp yapan Çaykur Rizespor'un Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu da antrenman sahasına giderken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile kısa bir süre sohbet etti.
- 20.7.2018 14:24
- Güncelleme: 20.7.2018 14:24
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