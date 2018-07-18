Ünal Karaman'ın şifreleri

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, şimdiye kadar 22 antrenman yapıp 2 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Slovenya ekibi Triglav 2-0 yenen bordo-mavililer ikinci hazırlık maçında ise Hirvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'i 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda öğrencilerine aktardığı bilgileri sahada zaman zaman görürken, hataları da not etti.



"İşimiz tamir yapmak"



Teknik Direktör Ünal Karaman, yaşadığı kadro sıkıntısına rağmen, 1 Temmuz'da Slovenya'da başlayan kampta yeni sezon öncesi kafasında oluşturmak istediği Trabzonspor'un şifrelerini oyuncularına yüklüyor. Özellikle, stoper bölgesinde Mustafa Akbaş ve genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i bulunduran bordo-mavililer bu bölgeye en az 2-3 takviye yapmayı planlıyor. Oynadığı iki hazırlık maçını gol yemeden tamamlayan Trabzonspor'da, takım savunması ön plana çıktı. Karaman, antrenmanlarda oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını isterken, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusu aşılamaya çalışıyor. Karaman, "Sahada bir arkadaşınız hataya yapmışsa mutlaka onun hatasını kapatıyoruz. Bir birimize yardımcı olacağız. Bizim işimiz sahada tamir yapmak olmalı" diyerek oyuncularının sahada bir birlerine destek olmalarını istedi



"Hücum ve savunma mesajını bütün takım iyi okumalı"



Ünal Karaman, üzerinde durduğu taktik versiyonların başında ise oyuncularının savunma ve hücum mesajını iyi okumaları yer alıyor. Öndeki oyuncuların takımına hücum mesajı verdiği andan itibaren bütün takımın buna uymasını isteyen deneyimli teknik adam, hücum bittiğinde ise hemen savunma görevinin başladığını vurguluyor.



"Her zaman mükemmeli aramayın"



Rakibe boş alan bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Karaman, alanı mutlaka korumaları gerektiğini anlatıyor. Kenarlara indiklerinde mutlaka görerek pas vermelerini oyuncularına aktaran genç teknik adam topun kendilerinde kalmasının önemli olduğunu belirtiliyor. Topun her dönüşü yeni hareket ile pozisyon almaları gerektiğini anlatan Karaman, top kaybı istemeyerek, her zaman mükemmeli aramamaları gerektiğini ifade ediyor.



Gençler umut veriyor



Yeniden yapılanma ve kendi öz kaynaklarından istifade etme adına bu sezon altyapıdan kadroya dahil edilen oyuncularla yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerin genç oyuncuları umut veriyor. Bordo-mavililerde özellikle Murat Cem Akpınar, Cafer Tosun'un yanı sıra savunma hattında Mustafa'nın ardından alternatifsiz isim olan Hüseyin Türkmen'in performansı da teknik heyeti sevindiriyor. Abdulkadir Parmak ve Alihan Tuncer de Ünal Karaman'ın gözüne giren diğer isimler arsında bulunuyor. Trabzonspor, kadrosundaki eksikleri giderme adına yeni transferlere imza atsa da gençler, gelen isimleri bir hayli zorlayacak.

