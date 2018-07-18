Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor'a kırgın – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'a kırgın

    Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor'a kırgın

    “Futbolu bıraktığımda ’dan açıklama bekledim ama hiçbir şey göremedim”

    Bordo-mavililerin efsane ismi Gökdeniz Karadeniz, 'a kırgın olduğunu söyledi. Gökdeniz, "Ben futbolu bıraktığımda Trabzonspor'dan bir açıklama bekledim, hiçbir şey göremedim. Ama böyle kırgınlıklar olur. Trabzonspor bizim camiamız. Benim en büyük hayallerimden birisi bordo-mavili takımda görev almak. Bunun için kendimi geliştirmeliyim" diye konuştu.
    1. 18.7.2018
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