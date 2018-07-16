Ünal Karaman:"Eldeki mevcut oyuncularla beraber en iyisini yapmaya gayret ediyoruz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadroya oyuncu katmayı çok arzu ettiklerini söylerken, "Eldeki mevcut oyuncularla beraber en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.
"Daha yolun başındayız"
Mevcut kadroyla yaptıkları çalışmaların karşılığını alma adına umutlu olduklarını belirten Karaman, "Rekabet ortamında aramıza katılan arkadaşlar olacak ama biz mevcut kadromuzla yaptığımız çalışmaların karşılığını alma adına yaptığımız hazırlık maçında benzer fotoğrafları gördük. Daha fazla deneme var ama 3-4 tanesi bizi çok tatmin eden görüntülerdi. Bire bir kopyası gibiydi. Daha yolun başındayız. Onlarda yolun başında çalışacaklar ve gayret gösterecekler. Kendilerini aşmaya çalışacaklar. Hazırlık maçları kendilerini görme ve geliştirme müsabakalarıdır. Ben umutluyum. Güzel şeyler yaptılar ama eksikleri çok" dedi.
"Takım içerisinde bir harmanlama yapacağız"
Takım içerisinde bir harmanlama yapacaklarını belirten Karaman, "Eldeki mevcut oyuncularla beraber sadece stoper anlamında değil. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdik. Bir şeyler yaptık. Getirdiğimiz genç oyuncular var ve oynadıkları bölgeler var. Kim farklı bölgelerde en iyi verimi ortaya çıkartıyorsa o oyuncuları kullanmaya çalıştık. Çok yoğun bir antrenman temposundan çıktılar. Ona da bir çözüm bulmak durumundayız. Mutlaka takım içerisinden tercih yapacağız. Bir harmanlama yapacağız. Kazasız, belasız bir şekilde inşallah ülkeye dönmeye gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadrola dahil olması beklenen muhtemel transferlerle ilgili olarak ise şunları söyledi, "Zaman bizim zamanımız. Sonuçta biz yöneticilerden farklı düşünüp, farklı eylemler yapan biri değiliz. Onlar hangi sıkıntıyı, stresi yaşıyorlarsa bizde aynı sıkıntı ve stresi yaşıyoruz. Bizim burada hissettiğimizi, onların hissetmiyor diye bir şey söz konusu olmaz. Gerçekten çok zor ve hassas bir konu, geçmişte Trabzonspor'un yapmış olduğu maliyetli transferler söz konusu. Onun ağırlığı insana biraz zor geliyor. Canlı izlemiş olsanız. Bir kanıya varabilirsiniz ama bu vakitten sonra kasetten oyuncu izleyip almak çok ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Çok hassas bakılıyor. Tabi ki zorlanıyoruz. Bizde istiyoruz burada arkadaşlarını desteklesin yardımcı olsun. Bir an önce aramıza katılan olsun diye ama aramıza katacağız diye de panik yapıp da uygun olmayan bir transferi kaldıramayabiliriz. Bize ağır gelir. İnşallah en kısa süre içerisinde aramıza yeni oyuncu katarlar" şeklinde konuştu.
- 16.7.2018 09:40
- Güncelleme: 16.7.2018 09:45
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Ünal Karaman:"Eldeki mevcut oyuncularla beraber en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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