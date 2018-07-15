Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Hainleri unutmayız!" – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Başkanı : "Hainleri unutmayız!"

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Hainleri unutmayız!"

    Başkan 'dan mesajı: "Vatanımız, 15 Temmuz 2016'da Cumhuriyet tarihinde görülmemiş, alçakça bir saldırı yaşadı. Ancak aziz milletimiz o zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkmamızı sağladı"

    Başkan , Demokrasi ve 'ne ilişkin açıklama yaptı. Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Vatanımız, 15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyet tarihinde daha önce emsali görülmemiş, alçakça bir saldırı yaşadı. Bu ülkenin korunması amacıyla kendilerine teslim edilen silahlarla Türkiye'mizi hedef alan hainlerin o meş'um darbe ve kıyım gecesi, aziz milletimizin vatanperverliği sayesinde başarısızlığa uğratıldı. Gazi Meclisimize, neredeyse devletimizin bütün kurumlarına saldırarak 'ele geçirmeye' çalışan alçakların karşısında tarih yapan ve yazan milletimiz, hain planı bertaraf ederek tüm o zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkmamızı sağladı. Bu hainleri asla unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
    1. 15.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Hainleri unutmayız!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN