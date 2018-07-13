Pasaport rötarı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Pasaport rötarı

    Pasaport rötarı

    ’un anlaştığı ’nin gelişi pasaportunda çıkan sorun nedeniyle bugüne kaldı. İranlı stoperle bir aksilik yaşanmazsa bugün imzaların atılması bekleniyor.

    Bordo-mavili takımın transferde anlaşmaya vardığı rötar yaptı. Normalde dün 'da olması beklenen İranlı oyuncu, pasaport işlemlerinde sorun çıkınca gelişi bugüne kaldı. Hosseini'nin bu sabah saatlerinde Trabzon'a geleceği bildirilirken, gün içinde yönetim ile masaya oturması ve bir aksilik yaşanmazsa 3 senelik sözleşmeye imza atması bekleniyor. 'ın İstiklal takımında oynayan 22 yaşındaki stoper, 'nda sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Hosseini sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Genç oyuncudan, savunmanın her bölgesinde faydalanılabilecek.
    1. 13.7.2018
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