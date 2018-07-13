Kucka sürprizi! – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Kucka sürprizi!

    Kucka sürprizi!

    İtalyan ekibinin, eski futbolcusu için 4 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi. Ancak Karaman yeni sezonda kilit rol vereceği yıldızın gitmesine karşı.

    'da kampın en çalışkan isimlerinden Juraj Kucka'ya eski takımı talip oldu. İtalyan kulübünün, orta sahada yerini dolduramadığı Slovak ön libero için 4 milyon euro'luk teklifle bordo- mavili takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak cephesi bu transfere sıcak bakmıyor. Teknik patron Ünal Karaman yeni sezonda kilit rol vermeyi düşündüğü Kucka'nın gitmesine karşı. Juraj da mutlu olduğunu ve Trabzon'da kalacağını açıklamıştı. Yönetimin de Milan'a ilk etapta olumsuz yanıt vereceği öğrenildi.

    28 MAÇTA 3 GOL+5 ASİST!
    Fırtına, geçen sezon kadrosuna kattığı için 'a 5 milyon euro tutarında bonservis bedeli ödemişti. İki yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuya ise her sene 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeniyor. 31 yaşındaki Slovak futbolcu, bordo-mavili forma altında geçen sezon 25'i 'de 3'ü ise 'nda olmak üzere toplam 28 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 'daki derbisinde, Muslera'yı orta sahadan avlayan golü hafızalara kazınan Kucka ayrıca 9 sarı kart gördü.


    Yunus Emre SEL
    1. 13.7.2018
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