Trabzonspor'da Burak Yılmaz korkuttu
Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla Slovenya’daki 1’inci etap kampını tamamladı. Son yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında Burak Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık da teknik heyet ve takım arkadaşlarını korkuttu.
1 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kasabasında kamp çalışmalarına başlayan Trabzonspor, bugün saat 19.00'da yaptığı antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kondisyon çalışmalarının ağırlıklı olduğu ilk etap kampının son antrenmanında bordo mavililer teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınmanın ardından orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenmana izinli olan Onazi yer almadı, Esteban, Kamil Ahmet, Castillo, Sosa ve Batuhan ise takımdan ayrı çalıştı.
BURAK YILMAZ KORKUTTU
Bu arada Slovenya'daki 1'inci etap kamp çalışmalarının son antrenmanında yapılan orta-şut çalışması sırasında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz teknik heyet ve takım arkadaşlarını korkuttu. Şut çektiği sırada sağ ayağını yere ters basan Burak Yılmaz bir anda kendini yere bırakırken, teknik direktör Ünal Karaman da oyunu durdurdu. Sağlık ekibinin hemen müdahalesi sonrası ayağa kalkan Burak'ın daha sonra saha kenarında da tedavisine devam edildi. Tedavinin ardından kendini iyi hisseden Burak takımla birlikte çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Ünal Karaman'ın da Burak'ın durumunun ciddi olmamasına en çok sevinen isimlerden oldu.
Yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, 14 Temmuz'da Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.
- 12.7.2018 23:38
- Güncelleme: 12.7.2018 23:39
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Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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